TCHAD Tchad - Abéché se dote d'une unité de traitement des déchets : un pas vers un environnement plus sain

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 3 Mars 2025



Un projet ambitieux de la Croix-Rouge tchadienne pour valoriser les déchets et créer des emplois



Le 28 février 2025, le Secrétaire Général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre de l'unité de traitement et de valorisation des déchets au quartier Ourada, dans le 6e arrondissement d'Abéché. Cette initiative a été réalisée en présence de partenaires au développement et d'autres invités.

Détails de l'Unité L'unité de traitement des déchets sera construite sur une superficie de 1800 m² et est une initiative conjointe de la Croix-Rouge du Tchad, de la France, de l'Italie et de Luxembourg. Elle comprendra : Un bâtiment administratif

Une plateforme de stockage des déchets

Un forage équipé d'un réservoir de stockage de 5 m³ Réactions des Autorités Le Maire 3ème Adjoint de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a salué cette initiative, affirmant qu'elle intervient à un moment crucial pour accompagner la Mairie dans la gestion et la transformation des déchets.

Le Président National de la Croix-Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi, a souligné que l'installation de cette unité représente un tournant décisif dans la lutte pour la protection de l'environnement, la lutte contre le chômage et le changement climatique, tout en générant des emplois pour les jeunes du Ouaddaï.

Engagement du Gouvernement Lors de la cérémonie, le Secrétaire Général Abakar Hissein Didigui a exprimé ses remerciements à la CRT et à ses partenaires pour l'installation de cette unité, qui s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement, telle que prônée par le Président de la République, en matière de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité.

Financement et Durée des Travaux Les travaux de construction de cette unité seront exécutés par l'entreprise SOTICOM, avec un budget de plus de 262 000 000 FCFA, et devraient durer deux mois.

