Tchad : Accès à l'eau potable dans les deux Mayo Kebbi avec le PAEPA-SUMR II

Cette mission, qui se déroule jusqu'au 29 septembre, a pour principal objectif de présenter la maquette des ouvrages à réaliser dans le cadre de cette seconde phase du PAEPA SUMR II et de sensibiliser les parties prenantes pour une meilleure appropriation des investissements.



Les investissements prévus incluent dix (10) nouveaux points d'approvisionnement en eau potable (AEP), cent (100) latrines et le renforcement de l'AEP de Fianga.



Les bénéficiaires de ces projets bénéficieront également d'un renforcement en matière de gestion des ouvrages hydrauliques et de l’assainissement, afin d'assurer la pérennité des infrastructures mises en place.



Cette initiative vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les deux Mayo Kebbi, contribuant ainsi à la santé et au bien-être des communautés locales. La sensibilisation des parties prenantes est essentielle pour garantir le succès et la durabilité des projets d'infrastructure.