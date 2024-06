TCHAD

Tchad - Accident de la circulation à Dabagal Amar, Guera : 4 morts et plusieurs blessés

Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Juin 2024

L'accident de la circulation survenu ce matin du 1er juin 2024 entre un bus de l'agence Abou-Aziza en provenance de Mongo et un véhicule bagage à Dabagal Amar, entre Koubo Adougoul et Tchalo Ideba dans le département d'Abtouyour, province du Guera a entraîné un bilan provisoire tragique. En effet, nous déplorons le décès de quatre personnes tandis que plusieurs autres ont été blessées. Pour l'instant, les causes exactes de cet accident ainsi que l'état des blessés demeurent inconnus.