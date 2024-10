Tchad : Accueil chaleureux pour le Ministre des Affaires Étrangères par ses collaboratuers

Ce geste symbolique témoigne de la reconnaissance du personnel envers le Président de la République, Chef de l’État Mahamat Idriss Déby Itno, pour la confiance renouvelée accordée à Koulamallah à la suite du remaniement ministériel intervenu ce week-end.



En souhaitant plein succès à S.E.M. Abderaman Koulamallah dans sa mission à la tête de la diplomatie tchadienne, le personnel du Ministère a également réaffirmé sa disponibilité et son engagement à collaborer étroitement. Ils sont déterminés à relever efficacement les défis diplomatiques et à promouvoir les intérêts du Tchad sur la scène internationale.



Ce moment de convivialité et de solidarité marque un nouvel élan pour la diplomatie tchadienne, avec l'espoir d'une coopération renforcée au sein du Ministère pour faire face aux enjeux globaux et régionaux.