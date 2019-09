Tchad : Adanao Mikael, interprète du chef de l'Etat, est décédé

Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet et le directeur du cabinet civil du chef de l’Etat, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, se sont rendus lundi après-midi au domicile du défunt Adanao Mikael, a indiqué la Présidence. Ils ont présenté les condoléances du chef de l’Etat et celles de ses collaborateurs à la famille d'Adanao Mikael, décédé le 30 août 2019.



« Toute la Présidence de la République est touchée par cette perte. Adanao est certes parti, mais son œuvre reste. Il a réussit à former bon nombre de cadres, à l’exemple de Amadou Ibrahim et Abakar ChaÏmi », a déclaré Kalzeubé Payimi Deubet.



Adanao Mikail en compagnie de Youssouf Abadallah, était celui qui a introduit la langue arabe littéraire dans les programmes de la Radio Tchad.



Sa riche carrière l’a conduit en Lybie où il a servit en 1988 comme 1er secrétaire de l’Ambassade du Tchad à Tripoli. De retour au pays en 1990, il fut nommé chef de service traduction, puis interprète du Président de la République.



Le défunt laisse derrière lui 6 filles et 2 garçons.



Avec DG-COM/PR