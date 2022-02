Tchad : Adjim Ebento, l’artiste au rire thérapeutique

Son nom à l'état civil est Adjim Eben Ezer et comme nom d’artiste, il a choisi de s’appeler Adjim Ebento.

Né le 06 février 1999 à N'Djamena, il est originaire de Sarh où il a effectué ses études primaires. Après l’obtention de son baccalauréat série A4 à Amti-man, il s’est rendu au Cameroun pour y poursuivre des études supérieures.



« J'avais commencé la comédie étant petit, à l'école primaire. J’animais bien ma classe car j'aime faire rire, sans oublier que le rire est thérapeutique. Mais il faut avouer que ce n'était pas facile pour moi, quand je commençais ma passion, puisque le véritable problème qui est le manque de soutien se posait, mais je n'ai rien laissé », déclare le jeune comédien.



A l’époque, il réalise des vidéos avec son téléphone, pour une qualité des images et de réalisation approximative. Puis, il a décidé de payer une maison de production, avec son argent de ration qu’il recevait, alors qu’il était encore étudiant au Cameroun.



« Des fois je tombe, mais je finis par me relever. En effet, l'amour que j'ai pour la comédie en général et pour le Tchad en particulier, est très grand. Dans certains pays, il y a de jeunes comédiens et humoristes talentueux, mais pourquoi pas chez nous ? Pourtant, nous sommes tout le temps connecté ! Telle était la motivation », dit-il.



Adjim Ebento puise son inspiration chez Patcho Le Gatair, une idole pour lui quant à la production de ses vidéos. En ce qui concerne la collaboration, le jeune comédien a côtoyé quelques-uns, à savoir : Moustik Le Karismatik, le célèbre comédien camerounais, le jeune humoriste camerounais Tik Denk et aussi l’humoriste gabonais Chambre À Louer, pendant ses études au Cameroun.



Aujourd'hui, il est épaulé par Rimtembeye Djelassem Danngar, le promoteur de Phoenix Drim Médias et bénéficie également du soutien de son manager, Sëēzÿ Debeing. « Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'aident sous diverses formes, y compris vous, Alwihda Info, ma famille et mes collègues humoristes, sans oublier mes très chers abonnés », conclut-il.