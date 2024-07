Tchad: Afflux massif de réfugiés à Adré - Appel urgent à la communauté internationale

Selon les estimations du HCR, environ 600 personnes traversent quotidiennement la frontière à Adré, portant la population totale du site spontané à plus de individus. Cette afflux soudain et massif met à rude épreuve les capacités d'accueil et d'assistance des acteurs humanitaires présents sur place, qui peinent à répondre aux besoins essentiels des réfugiés en matière de nourriture, d'eau potable, d'abris, de soins médicaux et de protection.



Des femmes et des enfants particulièrement vulnérables



Il est important de souligner que 90% des réfugiés installés à Adré sont des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables aux conséquences du conflit et aux conditions de vie précaires dans le site spontané.



Un besoin urgent de ressources



Le HCR appelle à une action collective et concertée de la communauté internationale pour répondre à l'urgence humanitaire à Adré. Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour augmenter la capacité d'accueil et d'assistance sur le site spontané et dans les camps de réfugiés, fournir une aide humanitaire vitale en nourriture, eau potable, abris, soins médicaux et protection, renforcer les mesures de protection des réfugiés, en particulier des femmes et des enfants et soutenir les efforts de relocalisation des réfugiés vers des sites plus sûrs et dotés d'infrastructures adéquates.



Un appel à la solidarité et à l'action



Le HCR rappelle que "chaque contribution compte" et que même les plus petits dons peuvent faire une différence significative dans la vie des réfugiés. En plus d'un soutien financier, l'organisation a également besoin de personnel qualifié et d'expertise technique pour renforcer sa présence sur le terrain et assurer une protection et une assistance adéquate aux réfugiés.



La crise humanitaire au Tchad est une crise majeure qui requiert une réponse internationale urgente et coordonnée. Le HCR exhorte tous les acteurs humanitaires et les partenaires potentiels à se mobiliser et à unir leurs efforts pour aider les réfugiés soudanais à surmonter cette épreuve et construire un avenir meilleur.



En attendant, le HCR poursuit ses efforts inlassables, en collaboration avec ses partenaires, pour répondre aux besoins immédiats des réfugiés et leur offrir une protection et une assistance vitale.