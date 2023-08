Tchad : Affrontement meurtrier entre agriculteurs et éleveurs à Mangalmé, six morts

Un tragique affrontement entre des agriculteurs et des éleveurs dans le village Abkhoura, sous-préfecture de Bitchochi, département de Mangalmé, a laissé un bilan tragique de six morts et de nombreux blessés. Les origines de cet incident remontent à l'entrée accidentelle d'un troupeau de bétail dans les champs de mil d'un agriculteur, déclenchant ainsi une série de violences.



La situation a dégénéré lorsque l'agriculteur, furieux, a tenté de chasser les animaux de force de son champ. Ce différend en apparence mineur a rapidement évolué en un conflit violent, aboutissant à la perte tragique de six vies humaines, selon un bilan provisoire.



La situation a été exacerbée par l'absence d'autorités administratives sur les lieux au moment des faits. Le préfet du département de Mangalmé était à Mao, ce qui a empêché toute intervention immédiate des forces militaires.



Face à cette situation critique, le Gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Tougou Tchohimi, a personnellement pris l'initiative de se déplacer sur les lieux pour tenter de régler la situation.