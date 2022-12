Tchad : AfriYAN agit pour le bien-être de l’adolescente au Moyen-Chari

Le Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement (AfriYAN Tchad), a lancé ce 8 décembre 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, son projet dénommé « Tar Madji Ye Dyan » qui signifié « Agir pour le bien-être de l’adolescente, c’est épanouir sa jeunesse ».



Le lancement de ce projet a été couplé à une campagne de sensibilisation sur le leadership féminin, le mariage d’enfant, les mutilations génitales féminines (MGF), les grossesses non désirées, les violences basées sur le genre (VBG) et la remise des kits aux clubs provinciaux féminins de lutte contre ces maux qui empêchent la jeune fille tchadienne de s’épanouir.



Après trois jours d’intenses travaux avec les leaders des organisations féminines, des jeunes et celle des personnes vivant avec un handicap du Moyen-Chari, quatre clubs féminins ont été mis sur pied pour continuer la lutte dans la province du Moyen-Chari, a déclaré le coordonnateur de AfriYAN Tchad, Diondéndé Djeraro.



Par ailleurs, il demande l’implication des autorités provinciales à différents niveaux, pour contrecarrer ce phénomène qui empêche l’épanouissement de ces couches vulnérables. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Amat Tidjani Hamat a salué l’initiative de ce Réseau qui vient à point nommé, renforcer les capacités des jeunes du Moyen-Chari en matière de lutter contre ces maux qui entravent l’épanouissement de la jeune fille.



Ahmat Tidjani Hamat a exhorté les responsables de ces nouveaux clubs installés, de s’engager véritablement à sensibiliser toutes les couches socioprofessionnelles des quatre départements de la province du Moyen-Chari sur le mariage des enfants, les MGF, les grossesses non désirées et les VBG. Ceci pour l’amélioration de la santé et le bien-être de la population.



Ces clubs féminins de sensibilisation ont été dotés de kits composés de boites à image, tee-shirts et d’une enveloppe de 150.000 FCFA chacun, pour permettre à ces clubs de se mettre à pied d’œuvre dans la sensibilisation.