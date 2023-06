Tchad : Afriyan sensibilise les jeunes filles du lycée-collège Belle Vue à l'hygiène menstruelle

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai 2023, Afriyan Tchad a organisé une séance d'information et de sensibilisation au lycée-collège Belle Vue, le lundi 29 mai.



Près de 300 jeunes adolescentes de cet établissement ont participé à cette initiative, qui visait à promouvoir l'hygiène menstruelle, et à fournir des kits hygiéniques lavables.



Lors de cette activité, Melome Adeline, responsable du pilier santé et bien-être d'Afriyan Tchad, a souligné l'importance de partager l'expérience en matière d'hygiène menstruelle avec les jeunes filles en tant qu'aînées bienveillantes.



Elle a noté que les sujets liés à la sexualité, et à la santé reproductive, restent souvent tabous dans nos sociétés, d'où l'initiative d'aller à la rencontre de ces adolescentes pour comprendre comment elles gèrent leur hygiène menstruelle.



« Certaines filles n'ont pas les moyens d'acheter des protections menstruelles classiques chaque mois, c'est pourquoi nous leur apportons notre aide avec des kits hygiéniques lavables, qui peuvent être utilisés pendant un an », a déclaré Melome Adeline.



Des démonstrations pratiques ont également été réalisées pour montrer aux jeunes filles comment utiliser ces kits hygiéniques lavables. Cette initiative d'Afriyan Tchad vise à promouvoir l'éducation et la sensibilisation autour de l'hygiène menstruelle, en offrant des solutions durables aux adolescentes qui font face à des difficultés dans l'accès aux produits d'hygiène.



Elle contribue ainsi à garantir la dignité et le bien-être des jeunes filles, en leur permettant de vivre cette période de manière plus saine et sans entrave.