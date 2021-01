Tchad : Afriyan soutient le centre de santé de Toukra 1 à N'Djamena

N'Djamena - L'organisation "Afriyan Tchad" a remis vendredi un don de kits d'hygiène au centre de santé de Toukra 1. Le don est constitué d'eau de javel, gels hydroalcoolique et masques.



Le coordinateur d'Afriyan, Djeraro Roger, a indiqué que le choix porté sur ce centre de santé n'est pas hasardeux, au vu du travail réalisé pour sauver la population. "Ce don vise à contribuer à la protection du corps soignant et personnel du centre", a-t-il souligné.



Mme. Nodjilembaye Kormbaye, responsable du centre de santé de toukra 1, encourage l'initiative d'Afriyan et se félicite du choix qui vient à point nommé.



Afriyan est un réseau des jeunes qui œuvre pour la santé de la reproduction et sexuelle. Depuis l'apparition de la pandémie, l'organisation est présente aux côtés de la population en multipliant les activités de terrain.