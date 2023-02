Tchad : Afrotronix lance Les AUNTIES, un groupe musical pour l'autonomisation des femmes

À l'occasion de la Journée internationale de la Femme, Afrotronix et l'association AUNTIES, ont organisé une conférence de presse ce jeudi à la résidence de création à Bakara.



Cette conférence est le fruit de la proposition de l'artiste musicien tchadien Afrotronix, visant à repenser les AUNTIES, en rassemblant les femmes autour d'une cause commune afin d'amplifier les messages et actions en faveur de l'éducation et de l'inclusion financière des femmes survivantes de violences basées sur le genre.



Pour plus d'informations, Les AUNTIES est le premier groupe musical de l'association du même nom créé par Afrotronix, composé de huit femmes tchadiennes repérées pour leur talent, dans le but de célébrer la représentation et l'autonomisation de la femme.