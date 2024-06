Tchad : Agression d'un vendeur de pain à N'Djamena : Un acte violent qui suscite l'indignation

D'après les témoignages de ses proches, Noureddine a été attaqué par les agresseurs qui lui ont tiré une balle avant de s'enfuir avec sa moto. La balle a traversé son corps avant d'atteindre la caisse, laissant le jeune homme dans un état critique. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il reçoit actuellement des soins intensifs.



Cette agression suscite l'indignation et la colère au sein de la population de N'Djamena. Ce drame met en lumière la recrudescence des actes de violence et le climat d'insécurité qui règne dans certains quartiers de la capitale. La facilité avec laquelle les agresseurs se sont procuré une arme à feu soulève également des questions sur la circulation illégale d'armes au Tchad.



Les proches de Noureddine demandent que justice soit faite et que les auteurs de cette agression soient traduits en justice. Ils appellent également les autorités à prendre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité de la population et lutter contre la criminalité.



Cet acte de violence est un rappel des défis auxquels le Tchad est confronté en matière de sécurité. Il est crucial que les autorités prennent des mesures fortes pour garantir la sécurité des citoyens et mettre fin à l'impunité qui règne dans certains quartiers.