Tchad : Ahmat Abdelkerim Ahmat veut réconcilier les douanes avec la population

Le nouveau directeur général des Douanes et Droits indirects, Ahmat Abdelkerim Ahmat, veut « réconcilier les douanes avec la population ». Il reconnaît un « travail titanesque » qui s’annonce pour relever les défis, mais estime qu’il est « à la portée ».



« J'entends dans le cadre de la mission qui m'est confiée, travailler aux côtés de chacun d'entre vous, pour améliorer les performances de l'administration des douanes de notre pays. C'est pourquoi, j'appelle donc à l'engagement de l'ensemble du personnel de la douane qui doit avoir comme seule boussole l'intérêt général du pays », a-t-il déclaré ce 19 novembre au cours de la cérémonie d’installation, au siège des services des douanes à N’Djamena.



Le nouveau directeur général appelle à développer un cadre de travail décent aux douaniers, améliorer la réputation de la douane auprès des Tchadiens et des Tchadiennes, et primer le mérite des gabelous qui accomplissent avec dévouement et engagement leurs missions.