Tchad : Ahmat Bachir appelle à la mobilisation pour l'intronisation du Sultan du Ouaddaï

Le président du haut comité chargé de l'intronisation du Sultan du Dar Ouaddaï, Ahmat Mahamat Bachir, a appelé jeudi à la mobilisation pour l'intronisation qui aura lieu le 19 mars prochain à Abéché. Il a lancé un appel à la collecte de fonds, devant des centaines de personnes réunies au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



"Le 19 mars prochain, si Dieu nous le permet, nous allons introniser le sultan", a déclaré Ahmat Mahamat Bachir.



"Mes chers frères et soeurs, le sultanat ne date pas d'hier mais bien avant l'indépendance du Tchad", a ajouté l'ex-ministre qui est à la tête du haut comité d'organisation.



Ahmat Bachir a rappelé l'histoire du Sultanat et a déclaré que "le moment est venu", sollicitant la mobilisations de tous, hommes et femmes pour l'évènement du 19 mars prochain.



Le Sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a été nommé le 6 août 2019 par décret du chef de l'Etat.



Détails à suivre.