Tchad : Ahmat Goni élu président de l'Association de la Communauté Tchadienne des États-Unis

Cette assemblée générale avait également pour objectif de lancer un processus de réforme visant à moderniser les statuts et règlements de l'ACTUS. Dans cette optique, un comité de pilotage présidé par Monsieur Olivier Dedingar a été constitué. Cette initiative témoigne du désir ardent d'améliorer le fonctionnement et les activités de l'association.



Après quatre années d'existence, l'ACTUS s'est donc dotée d'une nouvelle équipe dirigeante et d'une feuille de route ambitieuse. L'objectif est clair : jouer un rôle prégnant dans la vie de la communauté tchadienne aux États-Unis. Il est primordial pour eux d'être en accord avec les besoins et les attentes des membres afin d'avoir un impact significatif sur leur quotidien.