Tchad : Aicha, 9 ans, risque de perdre la vue faute de soins

Aïcha Ibrahim Amadou, écolière âgée de 9 ans, habite le quartier Hilelle à Abéché. Cette fille a un sérieux problème au niveau des ses deux yeux, explique l'ONG OHDSS (Organisation Humanitaire pour le Développement Social et Sanitaire).



Ce problème de vue l'empêche de continuer à suivre les cours scolaires. Compte tenu de sa situation ophtalmologique et de la situation financière de sa mère, l'organisation OHDSS l'a emmenée à l'hôpital régional d'Abéché.



Suite aux examens, le médecin a prescrit des médicaments que la fille doit utiliser pendant deux semaines. Après ce délai de traitement, le médecin a recommandé de faire une opération ophtalmologique des deux yeux.



Pour le moment, l'organisation OHDSS veille à ce que la fille suive le traitement à la lettre en attendant le délai.



"Aujourd’hui, cette fille se trouve dans des conditions difficiles qui exigent une prise en charge urgente car sa vue devient de plus en plus compliquée si on ne prend pas soin d'elle. Pour sauver la vie de la fille, ses parents sollicitent une assistance auprès des autorités, des ONG et des personnes de bonne volonté. Le coût de l'opération est de 160.000 Francs CFA", explique OHDSS.



Elle lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour participer financièrement afin que cette opération ait lieu.



Contacts :

Grand-mère de la jeune fille : +(235) 99 68 51 76

ONG OHDSS : +(235) 66 22 8715/99 22 87 15

Whatsapp : +(235) 66 22 87 15

Email : ohdsstchad@gmail.com