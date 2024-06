Tchad : Aïd El Adha célébrée avec faste à Mongo

Après la prière, l'imam a prononcé un sermon rappelant l'histoire de la fête et son importance pour les musulmans. Il a également appelé les fidèles à la crainte de Dieu, à la justice, au vivre-ensemble, à l'amour du prochain et à la culture de la paix.



L'Aïd El Adha est l'occasion pour les musulmans de sacrifier un mouton en commémoration de la soumission d'Ibrahim à Dieu. La viande est ensuite partagée entre la famille, les amis et les nécessiteux.



Cette année encore, l'Aïd El Adha a été célébrée dans un esprit de solidarité et de partage à Mongo. Les fidèles ont profité de cette occasion pour se réunir en famille et entre amis, et pour partager un repas festif.