Tchad : Airkagi Babato, une étoile montante de la musique tchadienne

Il est mis en avant dans l'émission "HitNew à la découverte", soulignant son talent prometteur. Airkagi Babato incarne la nouvelle génération d'artistes tchadiens, aspirant à l'admiration et à la reconnaissance internationale.



À travers ses multiples prestations, il fait briller le drapeau tchadien 🇷🇴 à l'échelle internationale, notamment en Russie. Son tube Mailler a été découvert par le public et les mélomanes tchadiens, et il continue de gagner en popularité sur différentes plateformes en ligne.



Sa récente sortie, Fini, présente un style musical unique et captivant.



En résumé, Airkagi Babato est une étoile montante de la musique tchadienne, qui fait rayonner la culture de son pays à l'international grâce à son talent et sa créativité.