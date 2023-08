Tchad : Al-Ahlam apporte de la joie aux orphelins de SOS Villages d'Enfants

Le mardi 8 juillet 2023, l'Association d'Action Humanitaire Al-Ahlam a généreusement fait don de diverses fournitures aux enfants du Village d'Enfants SOS à N'Djamena. Al-Ahlam, guidée par sa devise « Rêve-Action-Réalisation », est une association nationale engagée dans l'aide aux couches vulnérables.



Son action s'étend particulièrement aux orphelins, à la protection des enfants et des veuves. C'est dans cet esprit que l'association Al-Ahlam a décidé d'apporter des sourires aux visages de ces enfants pendant la saison des pluies.



Les dons comprennent des articles tels que des savons, des moustiquaires, des détergents ainsi que des jouets pour les plus jeunes. Halimé Madani Hassan, vice-présidente de l'association Al-Ahlam, a souligné que ces enfants portent en eux de nombreuses ambitions, de l'espoir et des rêves.



« Grâce à notre modeste contribution, nous avons réussi à égayer leur journée », a-t-elle déclaré avec conviction. Elle a également saisi cette occasion pour lancer un appel aux autres associations et aux personnes de bonne volonté, les encourageant à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.