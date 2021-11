Tchad : Al-Rahama offre des kits scolaires aux écoliers d’Abéché

Dans le cadre de ses activités humanitaires, l’Association Al-Rahma pour la bienfaisance de la province du Ouaddaï a fait ce 18 novembre 2021, un don de fournitures scolaires aux élèves et à la direction de l'école Djatinié, située dans le 6ème arrondissement de la ville d’Abéché. Le don est composé essentiellement de livres de lecture, avec 200 exemplaires remis aux élèves.



La cérémonie a vu la présence du représentant de l’inspecteur pédagogique d’Abéché urbain B, du corps enseignant, des élèves et bien d'autres invités. Cette activité de l’Association Al-Rahma pour la bienfaisance, dans cet établissement scolaire, entre dans le cadre de son plan d’action sociale. Le directeur de l'école Djatinié, Ahmat Massar, a salué ce geste faite par Al-Rahma. Il contribuera sans nul doute à aider l’établissement en manuels didactiques, a-t-il dit.



Le président de l'association des parents d'élèves de l'école Djatinié, Barka soumaine, s'est réjoui de cet acte si important pour les enfants. Il a tenu à exprimer toute sa gratitude, au nom des parents d'élèves, à l’association Al-Rahma. Le président de l’Association Al-Rahma pour la bienfaisance, Alhadj Abakar Adalil Abdoulaye, a souligné que son organisation œuvre sans relâche en faveur de l’éducation des progénitures pour un avenir meilleur.



Le représentant de l’inspecteur pédagogique d’Abéché urbain, Youssouf Goudja Malloum, a signifié que ce don de manuels scolaires cadre parfaitement avec la vision du gouvernement, à travers le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique. Il permet aux élèves de faire la lecture à tout moment. L’Association entend continuer dans cette lancée dans les autres établissements en vue de renforcer les écoles de la province.