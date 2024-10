Tchad - Alerte incendie : La réserve de faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim menacée

Un important feu de brousse s’est déclaré dans la réserve de faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim, l’une des plus grandes aires protégées du Tchad. Alertées samedi dernier, les équipes de secours de l’ONG Sahara Conservation ont dû parcourir 18 kilomètres à pied pour atteindre le cœur de l’incendie et tenter de le circonscrire, a rapporté sur Twitter ce lundi 14 octobre, Sahara Conservation.



Une course contre la montre

Les flammes, attisées par les vents violents et la sécheresse, ont rapidement gagné du terrain, mettant en péril une biodiversité unique. Face à cette menace, le préfet d’Al-Biher a immédiatement déclenché le plan d’urgence et mobilisé les équipes de sapeurs-pompiers ainsi que des volontaires pour lutter contre le feu.



Un effort collectif

Pendant plus de 12 heures, les équipes ont travaillé sans relâche pour créer des pare-feux et tenter de maîtriser les flammes. Armés de simples outils, ils ont parcouru des kilomètres à pied dans des conditions difficiles pour protéger cette réserve naturelle d’une valeur inestimable.



Les causes de l’incendie

Les causes exactes de cet incendie sont encore inconnues, mais les feux de brousse sont fréquents dans la région, souvent déclenchés par la négligence humaine ou par les conditions climatiques extrêmes.



Les conséquences de l’incendie

Les conséquences de cet incendie pourraient être désastreuses pour la biodiversité de la réserve. De nombreuses espèces animales et végétales risquent d’être touchées, voire de disparaître. Les feux de brousse contribuent également à la dégradation des sols et à l’émission de gaz à effet de serre.



Appel à la vigilance

Les autorités appellent la population à la plus grande vigilance et à respecter les règles de sécurité incendie, notamment en évitant de jeter des mégots de cigarette ou d’allumer des feux à proximité des zones boisées.



Une mobilisation générale

Cet événement tragique rappelle l’importance de protéger notre environnement et de préserver la biodiversité. Il est essentiel de renforcer les moyens de lutte contre les feux de brousse et de sensibiliser les populations aux enjeux de la conservation de la nature.