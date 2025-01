Tchad-Algerie : Réception d'un Émissaire du Président Tebboune par le Chef de l'État

Message du Président Tebboune



M. Chaib a transmis un message de Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne Démocratique et Populaire, à son homologue tchadien. Cette rencontre a permis d'échanger longuement sur le renforcement de la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur des domaines stratégiques d'intérêt commun et les moyens d'élever cette coopération à un niveau supérieur.





Coopération Bilatérale



Les deux pays sont engagés au sein de plusieurs organisations sous-régionales et continentales. L'Algérie, par l'intermédiaire de son émissaire, a sollicité officiellement le soutien du Tchad pour sa candidate à la vice-présidence de la Commission de l’Union Africaine.





Symboles d'Amitié



Avant de prendre congé, M. Sofiane Chaib a offert au Chef de l'État un sabre, symbole d'amitié et de fraternité entre le Tchad et l'Algérie, illustrant les liens solides entre ces deux nations amis et frères. Cette visite démontre l'engagement mutuel à renforcer les relations diplomatiques et économiques entre le Tchad et l'Algérie.