Tchad : Ali Haroun critique la méthode ayant conduit à son éviction, via les réseaux sociaux

Dans ses propos, le maire sortant Ali Haroun a réagi aux informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant la destitution du bureau politique, soulignant que la décision officielle devait venir de l'administration, conformément à la loi. Il a également mis en garde contre les pratiques informelles, soulignant qu'il est important que les décisions soient prises selon les règles et les procédures en vigueur.



"Après avoir suivi sur les réseaux sociaux que le conseil municipal s'est réuni et a destitué le bureau, enfin nous nous retrouvons cet après-midi pour confirmer ce que les réseaux sociaux ont publié. La décision officielle devrait venir de l'administration parce que nous sommes régi par la loi", a réagi le maire sortant Ali Haroun.



"En aucun cas, un groupe de gens ne peut se retrouver quelque part (...) En tant que maire sortant, j'ai le droit et le devoir de le souligner afin que, à l'avenir, tout soit géré par l'administration. Même si une personne ou un groupe est impliqué, il est important que tout soit fait dans les règles. Se fier aux réseaux sociaux, se réunir quelque part et annoncer les décisions sur les réseaux sociaux n'est pas la bonne manière de procéder", a dit le maire sortant.