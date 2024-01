Tchad : Allahoundoum Juda a déposé sa candidature à la CNDH

Lors de son allocution, Allahoundoum Juda a indiqué que l'appel à candidature avait été lancé il y a quelques jours par l'Organisation Patronale de la Presse Tchadienne (OPPT) et l'Union de la Presse Écrite Arabophone (OUPEA). Ces deux organisations se sont unies pour désigner une personnalité afin de se présenter à ce poste et de se faire élire comme commissaire pour représenter les médias à la CNDH. Conscient du grand défi que représente cette mission, Allahoundoum Juda a accepté de se porter candidat, soulignant l'importance d'avoir une voix influente au sein de cette institution dédiée à la défense des droits humains.



Il a également rappelé que pendant les cinq années d'existence de la CNDH, l'organisation avait été gérée par un représentant qui avait aidé les organisations de presse. Aujourd'hui, après avoir déposé sa candidature avec le soutien des responsables et organisations de presse, Allahoundoum Juda espère être élu en tant que commissaire pour représenter les médias tchadiens.