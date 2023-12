Tchad : Allatessem Tryphène Maskette couronnée Miss Noël 2023 lors de la 4ème édition de la Foire de Noël

L'association "Monde des Enfants", active depuis juillet 2014, œuvre pour l'éducation et l'épanouissement des enfants en leur proposant diverses activités de divertissement. Mme Nerolel Ndoubadoum Constance a souligné que cette foire avait pour objectif de réaliser les rêves des enfants en leur offrant un espace dédié.



Pour cette quatrième édition de la foire de Noël, dix jeunes filles ont participé à l'élection de Miss Noël 2023. Les critères de sélection portaient sur la danse, le défilé, et surtout la pertinence des thèmes présentés par les candidates. Le jury a délibéré en toute transparence après un vote très serré.



Au terme des délibérations, c'est la candidate n°06, Allatessem Tryphène Maskette, âgée de 12 ans et élève en classe de 5ème au collège Notre-Dame de l'Assomption, qui a été élue Miss Noël 2023, succédant ainsi à demoiselle Yasmina Ali Moussa.



La première dauphine a été déclarée Remadji Pierrette, âgée de 14 ans et élève en classe de 3ème dans le même établissement que la lauréate. La deuxième dauphine, Beatoum Adria Marie Rose, une fillette de 08 ans inscrite en classe de CE2 à l'école Don Bosco, a remporté la troisième place.



La quatrième édition de la foire de Noël est prévue du 22 décembre 2023 au 07 janvier 2024, avec pour thème "Sourions à la vie". Les activités comprennent une aire de jeux pour enfants, des prestations des parents et des enfants, un podium pour les artistes, des jeux-concours, des stands d'expositions, ainsi que l'élection de Miss Noël.