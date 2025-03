Tchad-Allemagne : Le nouvel ambassadeur tchadien prend ses fonctions à Berlin

Le nouvel ambassadeur du Tchad en Allemagne, S.E. Monsieur Youssouf Abasallah, a quitté N'Djamena hier soir en direction de Berlin pour prendre officiellement son poste.

Vœux de Succès

À cette occasion, l'ambassadeur allemand au Tchad, Gregor Schotten, a exprimé ses meilleurs vœux à Monsieur Abasallah pour sa mission en Allemagne. Ce changement diplomatique marque une étape importante dans les relations bilatérales entre le Tchad et l’Allemagne, et souligne l'engagement du Tchad à renforcer ses liens à l'international.



Monsieur Abasallah sera chargé de promouvoir les intérêts tchadiens et de favoriser la coopération entre les deux nations.