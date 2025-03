Tchad - Am-Timan : Pénurie d'eau alarmante et problèmes d'infrastructures, le CPAJS tire la sonnette d'alarme

Une équipe du Contrôle Permanent Administratif et Judiciaire des Services (CPAJS) a effectué une inspection le 13 mars 2025 à Am-Timan pour évaluer deux sites clés : le centre d'exploitation d'eau potable (STE) et le chantier du tronçon routier Aboudeya-Am-Timan. Le constat est alarmant : une pénurie d'eau sévère et des infrastructures vétustes mettent en péril la population locale.





Pénurie d'eau et infrastructures défaillantes





La cuve du château d'eau est à l'arrêt, entraînant une faible pression dans les tuyaux lors du redémarrage. Les infrastructures vieillissantes et la très faible pression dans plusieurs quartiers rendent l'eau impropre à la consommation. Cette situation est exacerbée par le mois de ramadan et les fortes chaleurs à venir, ce qui aggrave les difficultés rencontrées par la population.





Manque de carburant et problèmes techniques





Le manque de carburant pour démarrer les groupes électrogènes est préoccupant. Actuellement, un seul des deux groupes fonctionne et surchauffe, nécessitant l'installation d'un tuyau de refroidissement. Le STE utilise des tuyaux en PVC de 63 mm, ce qui limite la pression de l'eau dans certains quartiers. Les trois forages existants ne parviennent plus à répondre aux besoins en eau, et l'approvisionnement en carburant est insuffisant, avec seulement 45 fûts par mois.





Impact sur la population





La pénurie d'eau a un impact direct sur la vie quotidienne des habitants d'Am-Timan. Les populations sont contraintes de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau, ce qui entraîne des risques sanitaires accrus. Les activités économiques sont également perturbées, notamment pour les commerces et les restaurants qui dépendent fortement de l'eau.





Recommandations et actions urgentes





Face à cette situation critique, il est urgent de prendre des mesures immédiates pour :



Réparer la cuve du château d'eau : Remettre en état de fonctionnement la cuve pour améliorer la pression de l'eau.

Remettre en état de fonctionnement la cuve pour améliorer la pression de l'eau. Assurer un approvisionnement en carburant suffisant : Garantir un approvisionnement régulier en carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes.

Garantir un approvisionnement régulier en carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes. Remplacer les tuyaux en PVC par des tuyaux plus adaptés : Installer des tuyaux de plus grand diamètre pour améliorer la pression de l'eau dans tous les quartiers.

Installer des tuyaux de plus grand diamètre pour améliorer la pression de l'eau dans tous les quartiers. Augmenter le nombre de forages : Construire de nouveaux forages pour répondre aux besoins en eau de la population.

Construire de nouveaux forages pour répondre aux besoins en eau de la population. Sensibiliser la population à l'utilisation rationnelle de l'eau : Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour encourager les économies d'eau.





La pénurie d'eau à Am-Timan est une situation d'urgence qui nécessite une action rapide et coordonnée de la part des autorités compétentes. Il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour améliorer l'accès à l'eau potable et garantir la santé et le bien-être des populations.