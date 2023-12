Tchad : Am-Timan célèbre la 33e journée de la liberté et de la démocratie

Les membres des forces de défense et de sécurité se sont mobilisés avec enthousiasme dans leurs corporations pour commémorer le 33e anniversaire de cette journée. La population d'Am-Timan a également célébré la fête de la liberté et de la démocratie en sortant.



Un public important, composé de différentes couches sociales, a été enthousiasmé par la place de la nation, qui était décorée aux couleurs nationales. Le général Abdoulaye Ibrahim Siam, qui est le gouverneur du Salamat, arrive à la tribune officielle dans une ambiance magnifique et enthousiaste. Ses collègues l'entourent.



Après l'inspection des forces armées, une gerbe de fleurs est déposée en hommage aux martyrs qui ont donné leur sang pour libérer la nation. Le défilé militaire commence immédiatement. Les membres de l'état-major commencent la cérémonie, suivis des éléments de la légion de gendarmerie numéro 21, de la zone de défense numéro 10 et de la Garde nationale et nomade du Tchad.



Le défilé militaire, célébrant la journée de la liberté et de la démocratie, a eu lieu à Am-Timan sous les acclamations et les acclamations de la population venue nombreuse.