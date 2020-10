Tchad : Amalkher Djibrine Souleymane nommée Inspectrice générale d'État adjointe

Le chef de l'État a signé mercredi un décret n° 2008 portant nomination de Mme. Amalkher Djibrine Souleymane au poste d'Inspectrice générale d'État adjointe.



Elle remplace Mme. Ngamai Hortense, appelée à d'autres fonctions.



Amalkher Djibrine Souleymane va travailler avec Issa Mahamat Abdelmahmout, récemment nommé et installé à la tête de l'Inspection générale d'État.



La jeune tchadienne est la fondatrice de l'association Nirvana pour la promotion de la femme et de la jeunesse africaine. Elle est également vice-présidente du Conseil économique, social et culturel de l'Union Africaine (ECOSOCC-UA).