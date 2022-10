Tchad : Amina Priscille Longoh, confiance renouvelée mais beaucoup reste à faire

Faisant partie de ceux qui ont bénéficié du remaniement du 14 juillet 2020, Amina Priscille Longoh a été la plus jeune ministre à intégrer le gouvernement à la tête du ministère de la Femme et de la Protection de l'enfance. Membre du parti MPS, elle a toujours conservé sa place dans le gouvernement, à chaque remaniement ministériel.



Cette dernière a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le mariage forcé des jeunes filles, le phénomène des enfants de la rue. Elle a également engagé des réformes, à travers l'adoption de textes de lois. Malheureusement, les grincements des dents des femmes et enfants ne manquent jamais, face à la violence et à la discrimination à leur égard.



Amina Priscille a toujours son rôle de « ministre des réseaux sociaux », du fait qu'elle est une bonne communicatrice, car elle ne manque pas de relayer les actions de son ministère sur sa propre page. Mais pour nombre d'observateurs, à tort ou à raison, le ministère est perçu comme un cercle de camaraderie, ce qui fragilise les missions assignées à cette institution.



Avec cette nouvelle dénomination du genre, la principale mission est d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de promotion de la femme et du genre, pour la réduction des inégalités de sexe en vue d'un développement humain équitable et durable.



La promotion des droits des femmes et des enfants, et la promotion de l'entrepreneuriat féminin, en octroyant de crédits et formations, sont également des défis. Ainsi, Amina Priscille Longoh et son staff doivent faire preuve d'une grande responsabilité. Déjà, l'échec du débat sur le projet de Code de famille, lors des assises du Dialogue national inclusif et souverain, témoigne d'un obstacle à surmonter.



Le défi actuel est grand, face la situation critique des femmes et des enfants, sans oublier la violence faite aux hommes qui est souvent négligée (qu'elle soit morale, psychologique ou physique).