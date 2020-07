Tchad : Amir Adoudou Artine est candidat à sa réélection à la CCIAMA

Le président sortant de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, a annoncé mardi sa candidature à sa réélection.



L'équipe dirigeante est arrivé à la tête de la CCIAMA le 11 février 2016 tandis que le mandat est arrivé à terme le 11 février 2020. D'une manière statutaire, il peut être prolongé de trois mois pour permettre d'organiser l'élection. Le mandat définitif est le 11 mai 2020.



"On a un bilan, on est arrivé d'une manière démocratique on a géré d'une manière transparente. (...) Malheureusement, on a accusé quelque petits retards sur la programmation de l'élection, notamment la Covid qui est passée par là. C'est pour ça que le calendrier a été un petit peu déplacé", explique Amir Adoudou Artine.



À la tête de la CCIAMA, c'est dans des circonstances très défavorables que Amir Adoudou Artine a pris les reines en 2016, en pleine crise économique et "en plein marasme des 16 mesures."



"Sur cette base là, on a fait des efforts. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé une maison qui est endettée et déséquilibrée. Aujourd'hui, on a réussi à redresser la barre à travers les sacrifices du bureau qui pendant tout l'exercice n'a pas pris un Franc de ses indemnités", révèle Amir Adoudou Artine.



Résultats : En 2016, 2017, 2018, 2019, la CCIAMA présente des bilans à l'équilibre. Selon le président sortant, "aujourd'hui, c'est la CCIAMA assainie que nous retrouvons."



"On a pensé que le véritable travail va commencer", explique-t-il, évoquant la création du collectif "Nouvel élan."



Amir Adoudou Artine se veut optimiste : "On a fait un grand pas lors du mandat passé mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore des efforts à fournir. Il y a des sacrifices à faire pour pouvoir y parvenir."