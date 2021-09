Tchad : Ammo Aziza Baroud élevée à la dignité d'ambassadeur

Par décret n°400 du 6 septembre 2021, Mme Ammo Aziza Baroud est élevée à la dignité d'Ambassadeur du Tchad. Il s'agit d'un titre conféré de façon discrétionnaire par décret du Président de la République.



Représentante permanente du Tchad auprès des Nations Unies depuis décembre 2020, Mme Baroud a été l’ambassadrice du Tchad auprès des pays du Benelux de 2017 à 2020. Durant cette période, elle occupait également les fonctions de Représentante permanente du Tchad auprès de l’Union européenne et de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).



Au préalable, elle a été membre de l’Assemblée nationale du Tchad de 2011 à 2017 et a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du Gouvernement de son pays, notamment celui de Ministre de l’économie, de la planification du développement et de la coopération internationale (2008-2010), Conseillère auprès du Président de la République (2005-2008) et Ministre de la santé publique et de la solidarité nationale (2003-2005).



Mme Baroud est titulaire d’une maîtrise en économie appliquée de l’Université Paris Dauphine, décernée en 1989. Née en 1965, elle a quatre enfants et quatre petits-enfants.