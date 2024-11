Tchad : Amos et ses amis apportent leur aide à Maman Nathalie, victime d’un accident

Accidentée il y a 11 mois sur l'axe Mandjafa-Klessoum, Moderom Nathalie, commerçante, veuve et mère de deux enfants, endure de grandes souffrances dues à une double fracture aux jambes. Abandonnée à son sort, Maman Nathalie a reçu un soutien précieux de la part d’Amos Aserpé et de ses amis.



Ce 14 novembre 2024, à son domicile situé à Gassi, Amos Aserpé et ses amis ont répondu à l’appel à l’aide lancé par Maman Nathalie, en lui apportant une assistance matérielle et morale.



Amos Aserpé a déclaré : « Ce geste, nous le dédions à l'occasion de mon anniversaire. Voir une mère souffrir ainsi m'a profondément touché, c’est ce qui m’a poussé, avec mes amis, à venir lui porter assistance. De plus, nous avons pris l'engagement de prendre en charge la scolarité de ses enfants. »