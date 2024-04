Tchad - Ange Djekodom : trajectoire d'un milieu de terrain prometteur vers les sommets européens

Djekodom a commencé sa carrière sur les terrains locaux en jouant pour les clubs Grenier FC et Djarabé FC. Malgré des ressources limitées et une reconnaissance encore timide, il a rapidement montré un talent exceptionnel qui ne demandait qu'à être cultivé.



C'est là que sa carrière a pris une tournure internationale. Djekodom a rejoint l'académie Etoile Filante de Ouagadougou au Burkina Faso, où il a pu bénéficier d'un encadrement professionnel et d'un niveau d'exigence plus élevé. Cette expérience lui a permis d'affiner ses compétences techniques et tactiques tout en se frottant à des joueurs talentueux venus du monde entier.



Fort de son potentiel reconnu, Djekodom s'est vu offrir l'opportunité d'intégrer le VCF de Valenciennes en catégorie U18 en France. Ses performances exceptionnelles ont attiré l'attention de plusieurs clubs évoluant au niveau R1 Senior et National 3, marquant le début de son ascension dans le football professionnel français.



La reconnaissance officielle est venue lorsque Djekodom a été repéré par MyFootball Professionnel, une entité spécialisée dans l'identification des talents en devenir. Un stage significatif au sein du RC Lens lui a laissé une impression durable, ouvrant la voie à des participations futures avec l'équipe nationale (réserve).



En compétition avec Escaudain en Régional 1, Djekodom a attiré l'attention du club professionnel Châteauroux qui lui a offert une opportunité d'entraînement avec leur équipe réserve. L'intérêt manifeste d'autres grands noms du football français comme l'AC Ajaccio confirme sans aucun doute son potentiel à évoluer à un niveau supérieur.



Djekodom aspire maintenant à s'intégrer rapidement dans un club professionnel et à réaliser son rêve ultime : jouer sur la scène européenne. En représentant fièrement son pays le Tchad sur les terrains internationaux, il incarne également l'espoir et la détermination d'une génération entière prête à briller au-delà des frontières.



Le parcours impressionnant jusqu'à présent témoigne non seulement du talent individuel exceptionnel dont Ange Djekodom est dotée mais aussi du soutien inestimable qu'il reçoit tout au long de cette incroyable odyssée sportive. Il représente un exemple inspirant pour tous les jeunes footballeurs tchadiens qui rêvent eux aussi de franchir les frontières pour réaliser leurs ambitions footballistiques.