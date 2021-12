Tchad : Annour Blagué, de la danse à la photographie

Avec un peu de motivation, un peu de curiosité et plus de relations, il est parvenu à inscrire son talent dans la photographie, en attendant de devenir un grand professionnel.



En effet, depuis quelques années, le jeune Annour s'est investi dans les grandes cérémonies, dans l’environnement de la photographie, à travers signature d'accord et partenariat, histoire de se démarquer, et devenir de plus en plus professionnel.



Il ainsi est très sollicité dans la couverture des événements, de par la qualité du travail, et gère personnellement les photos de certaines personnalités influentes, membres du gouvernement et artistes, entre autres. Depuis sa reconversion dans la photographie, Annour Halal alias « bobby black », a désormais découvert sa nouvelle passion. Artiste danseur devenu rappeur, il n’a pas fait une longue carrière dans la musique.



Au sein du groupe Halal, et de Moursal Boss il a remporté quelques trophées dans la danse. Aujourd’hui, on le découvre désormais derrière la caméra, dans un nouveau métier qui le passionne tellement. Pour cela, il a dû quitter son pays natal pour explorer le Cameroun et ensuite poursuivre jusqu'en Afrique de l'Ouest, avant de revenir au bercail en photographe qualifié.

Pour l’heure, il entreprend tisser sa toile dans la photographie avec en prime, la création de l'entreprise No Time Photography, pour construire une carrière.