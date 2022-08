Tchad : Antoine Bangui souhaite une suspension des aides internationales à défaut d'inclusivité

Antoine Bangui déplore l'absence de participation des partis politiques démocratiques, des organisations représentatives de la société civile, des associations de la diaspora tchadienne parmi lesquelles JEM TCHAD.



"D’évidence, tout était déjà ficelé d'avance puisqu'au cours du pré-dialogue à Doha au Qatar", estime Antoine Bangui.



Le 31 juillet 2022, Antoine Bangui a adressé un courrier au ministre d'État chargé du Dialogue et de la Réconciliation nationale. Le courrier est resté sans suite, affirme-t-il.



JEM TCHAD lance un appel urgent à la communauté internationale pour suspendre provisoirement les aides qu’elle envisage de fournir au Tchad si ne sont pas respectées les règles d’une conférence réellement souveraine et inclusive réunissant tous les acteurs politiques reconnus, y compris de l'opposition, des représentants de la diaspora et les défenseurs des droits de l’Homme.



Pour l'association, il faut permettre aux tchadiens de régler leurs problèmes eux-mêmes sans l'immixtion active de puissances extérieures partisanes grâce à de vrais débats démocratiques entre tous les acteurs politiques ayant une audience nationale, les associations de la diaspora tchadienne et les organisations de défense des droits de l'Homme.



De même, Antoine Bangui invite les tchadiens à "entreprendre des réformes profondes destinées à restaurer la cohésion sociale déchirée par la violence et la corruption des régimes précédents de manière à retrouver le sens de la nation tchadienne".