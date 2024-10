Tchad : Appel à l’aide internationale pour faire face aux inondations dévastatrices

Le Premier ministre a rappelé les efforts du gouvernement sous la direction du Président Mahamat Idriss Deby Itno, notamment la mise en place d’un Comité National de Gestion des Inondations et la création de sites d'accueil pour les sinistrés. Il a souligné l'urgence d'une intervention, particulièrement dans les zones autour des fleuves Chari et Logone, où la montée des eaux représente un danger imminent pour les populations. Les efforts nationaux sont renforcés par la distribution de vivres et la mise en place de stations de pompage, mais l'ampleur de la catastrophe nécessite une assistance internationale accrue pour répondre aux besoins urgents et mettre en place des solutions durables.



Le gouvernement tchadien sollicite donc des partenaires internationaux un appui technique et financier pour assurer l’assistance psycho-sociale, alimentaire, sanitaire et pour faciliter le retour des sinistrés à long terme.

ONU : Les Casques bleus sénégalais honorés pour leur engagement en RCA



Le 3 octobre 2024, une cérémonie solennelle a marqué la reconnaissance de l'engagement exceptionnel des 140 Casques bleus sénégalais de la 9e rotation de l'Unité de la Police constituée (UPC) de la MINUSCA. Ces hommes et ces femmes, dont 26 sont des policières, ont reçu des mains des autorités onusiennes la médaille des Nations Unies, un témoignage de leur dévouement au service de la paix en République Centrafricaine.