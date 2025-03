Tchad : Appel urgent à la mobilisation internationale face à la crise humanitaire

Ce vendredi, une rencontre cruciale s'est tenue à N'Djamena, réunissant la ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Tchad & Coordonnateur humanitaire, Dr Francois Batalingaya, ainsi que des représentants des États membres accrédités au Tchad et des partenaires financiers. L'objectif principal : discuter du financement de l'action humanitaire dans le pays, confronté à une situation d'urgence exacerbée par le gel des financements américains.





Réévaluation des besoins et appel à l'action immédiate





Les discussions ont porté sur la nécessité de réévaluer les besoins humanitaires, suite à la suspension de l'aide américaine, qui représentait 57% du financement total du Plan de réponse humanitaire (HNRP 2024). L'urgence de sauver des vies a été soulignée, ainsi que la nécessité de prioriser la réponse climatique, en mettant l'accent sur la prévention et le renforcement de la résilience des populations.





Priorités des États membres et partenaires financiers





Les représentants des États membres et des partenaires financiers ont exprimé leur préoccupation face à la situation et ont mis en avant les actions qui retiennent leur attention :



Sauver des vies : Assurer l'accès à l'aide alimentaire, à l'eau potable, aux soins de santé et à la protection des populations vulnérables.

Assurer l'accès à l'aide alimentaire, à l'eau potable, aux soins de santé et à la protection des populations vulnérables. Prioriser la réponse climatique : Renforcer la prévention des catastrophes naturelles et la résilience des populations face aux effets du changement climatique.



Un appel à la solidarité internationale





La ministre Zara Mahamat Issa et le Dr Francois Batalingaya ont lancé un appel à la solidarité internationale, soulignant l'urgence de combler le déficit de financement pour éviter une catastrophe humanitaire. Ils ont insisté sur la nécessité d'une action collective et coordonnée pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.