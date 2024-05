Tchad : Appropriation de la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires par les acteurs locaux du Mayo Kebbi Ouest

Une vingtaine d'acteurs locaux intervenant dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable (SANAD) dans la province du Mayo Kebbi Ouest ont pris part à cet atelier. Les travaux ont été ouverts par le préfet du département de Mayo-Dallah, Oumar Issaka Fouzari, représentant le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest.



L'atelier a permis aux participants d'identifier et de hiérarchiser les filières porteuses de la province, à savoir le maïs, l'arachide et le sésame. Ils ont également analysé les principaux acteurs et activités intervenant dans les différents maillons de ces filières, identifié les goulots d'étranglement et les pistes de solutions potentielles, et proposé des domaines d'investissement prioritaires pour une transformation durable des systèmes alimentaires.



Les présentations du consultant Dr. Dangar Madjibé ont permis aux participants d'approfondir leur compréhension de l'approche systémique des aliments et d'améliorer leurs connaissances sur la FRNSA. Ils ont également identifié les conditions propices à la mise en œuvre de la FRNSA dans le Mayo Kebbi Ouest.



Les données collectées lors de l'atelier serviront de base à l'élaboration de plans d'action pluriannuels et annuels pour la province du Mayo Kebbi Ouest. La mise en œuvre de ces plans sera coordonnée par le comité provincial de pilotage et le point focal provincial pour les systèmes alimentaires.



Cet atelier constitue une étape importante vers la réalisation des objectifs de la FRNSA, qui vise à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour tous les Tchadiens d'ici 2030. En collaborant, les acteurs locaux peuvent jouer un rôle déterminant dans la transformation des systèmes alimentaires au Mayo Kebbi Ouest et dans l'ensemble du Tchad.