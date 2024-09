Tchad-Arabie Saoudite : Un partenariat renforcé

Dans le cadre de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Ministre tchadien des Affaires étrangères, S.E. Abderaman Koulamallah, a rencontré son homologue saoudien, S.A. le Prince Faisal bin Farhan Al Saud. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays et témoigne de leur volonté commune de renforcer leur coopération.



S.A. le Ministre Faisal bin Farhan a rencontré S.E. Abderaman Koulamallah, Ministre d'État des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger de la République du Tchad. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 79e session de l'ONU.



Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l’exploration des moyens d'améliorer les liens entre les deux nations. Des échanges sur les défis régionaux et les questions de sécurité. La collaboration sur des initiatives visant à promouvoir l'intégration et le développement en Afrique.



Cette rencontre souligne l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour faire face à des enjeux régionaux et internationaux, tout en renforçant leurs relations bilatérales.



Cette rencontre marque une étape importante dans les relations entre le Tchad et l'Arabie Saoudite. Elle ouvre de nouvelles perspectives de coopération et pourrait avoir un impact significatif sur le développement économique et social du Tchad.