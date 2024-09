Tchad : Arrestation de Dr. Allah Ridy Koné par la Direction Générale des Renseignements

La famille de Dr. Koné a rapporté qu'il a été convoqué par téléphone le samedi après-midi et qu'il a été incarcéré dans les locaux des services de renseignements.



Dr. Koné était dans le viseur des services de renseignements depuis le congrès extraordinaire ordinaire du MPS. Ses téléphones et la clé de son véhicule ont également été saisis.



Réactions de la Famille

Un des frères de Dr. Koné a exprimé l'inquiétude de la famille, indiquant qu'ils ont tenté d'accéder à lui sans succès. Le motif exact de son arrestation reste inconnu, et aucune explication n’a été fournie à sa famille pour justifier cette incarcération.





Conclusion

L'arrestation de Dr. Allah Ridy Koné soulève des inquiétudes quant aux droits et à la transparence des procédures judiciaires au Tchad. La situation est suivie de près par ses proches et la communauté académique.