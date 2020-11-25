شاري باقرمي: مشير تشاد يصل مدينة ماسينيا

وصل صباح اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو مدينة ماسينيا عاصمة ولاية شاري باقيرمي، وبعيد وصوله إستقبله حاكم الولاية أبوبكر جبريل وعمدة مدينة ماسينيا وبحضور المسئولين الإداريين والعسكريين والتقليديين وكوادر ولاية شاري باقيرمي وجمع غفير من المواطنين ومناضلين الحركة الوطنية للإنقاذ ومسئولي المنظمات والجمعيات المدنية والأحزاب السياسية بالولاية.



وتدخل زيارة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو لولاية شاري باقرمي ضمن الزيارات التي يقوم بها داخل البلاد بهدف التنمية والتقدم وتقديم رسالة للمواطنين مفادها التعايش السلمي والحفاظ على السلام والإستقرار بالبلاد.هذا ومن المتوقع سيلتقي المشير إدريس ديبي إتنو بمختلف المسئولين بولاية شاري باقرمي.