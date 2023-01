Tchad : Asma Gassim dénonce une "tentative de déstabilisation" de l'association des Lamy-fortains

Il est reproché à Asma Gassim d'avoir pris la parole en tant que présidente, à l'occasion d'une réunion de concertation tenue le 25 juin 2021 au Radisson Blu.



L'affaire a été portée devant la justice. Asma Gassim dénonce "l'échec d'une tentative de déstabilisation" qui a "été rendue possible grâce à la détermination des membres de l'association".



Le bureau de l'association a été mis sur pied le 1er décembre 2019.



Me. Franklin Djekadom, avocat à la Cour, indique qu'une procédure pénale est initiée à l'encontre de Banaye Hissein Moussa pour "usurpation du titre de notre cliente".



"Il faut souligner que l'association Lamy-fortains est fondée par des femmes est non par des hommes", précise-t-il.