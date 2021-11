Tchad : Assaha sauve des vies

L'association "humanitaire" Santé Hanana (ASSAHA) a organisé une campagne de don volontaire de sang le 6 novembre au complexe hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant de N'Djamena.



L'association, dont les membres sont majoritairement "médecins et paramédecins" veut tout naturellement sauver des vies. Le président de l'association Ahmat Youssouf Hassane se souvient bien de cette instruction divine selon laquelle "sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité".



C'est dans le souci de sauver cette humanité que les membres d'ASSAHA et d'autres volontaires ont donné ce précieux liquide au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Ahmat renseigne que son organisation est à sa deuxième action humanitaire. Dans un récent passé, elle a fait don de sang à l'hôpital de l'amitié tchado-chinoise.



ASSAHA ambitionne organiser des journées similaires dans les provinces et offrir même gratuitement des soins aux populations indigentes.