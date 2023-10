Tchad : Assemblée générale extraordinaire de l'association des comités de gestion des points d'eau Mekasnan de la Nya en accord avec IDO-TCHAD

Dans son discours d'accueil, le Maire 2eme adjoint Korgoto Djekila Topodje a demandé aux participants de se sentir à l'aise et d'ouvrir leurs cœurs pour dégager les forces et faiblesses afin de redynamiser l'association.



Bien avant la présentation de la situation de la caisse, le directeur exécutif de IDO-TCHAD, Ngaradoum Djimasbeye a souligné dans son allocution que la situation n'est pas rose. Ceux qui ne se confirmeront pas aux textes de l’association seront confiés aux autorités après l'expiration du délai. D’après ce dernier, 49 comités de gestion des points d'eau ont été formés dans les mois précédents et seuls 39 membres ont pu s’acquitter de leurs frais d'adhésion.



Lors du lançant officiellement les travaux, le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant du préfet, a rappelé les objectifs de l'association des comités de gestion des points d'eau. Avant la clôture des travaux, des nouvelles stratégies ont été mise en place pour la collecte des cotisations en temps réglementaires.