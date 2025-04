Tchad : Assemblée générale extraordinaire de la fédération des commerçants de bétail du Guéra

Les commerçants présents lors de cette assemblée ont fait état d'une hausse sans précédent des taxes fiscales appliquées aux animaux. Les tarifs pour les chevaux et les dromadaires ont été portés à 8000 francs, tandis que ceux pour les bovins ont grimpé à 6500 francs, contre seulement 4500 francs précédemment. Cette augmentation brutale place l’équilibre économique de l’ensemble de la filière en grande difficulté. Monsieur Albilali Gantar, président de l'association, a salué la réactivité des commerçants et des garants des animaux qui ont montré une forte mobilisation face à cette situation critique. La large participation des acteurs du secteur à cette assemblée démontre l'importance de cet enjeu pour l'économie locale, reliant directement la viabilité de leur activité à la santé économique de la province. La Fédération a annoncé son intention d'engager un dialogue avec les autorités compétentes afin de trouver des solutions durables, qui permettront de préserver la viabilité économique du commerce de bétail, un secteur crucial pour l’économie de la province du Guéra.



Cette initiative vise non seulement à faire entendre les préoccupations des commerçants, mais également à œuvrer pour une régulation des taxes qui soit équitable et propice au développement du secteur. L’issue de ces discussions pourrait avoir un impact déterminant sur la pérennité du commerce de bétail dans la région, essentielle à la subsistance de nombreux acteurs économiques locaux.