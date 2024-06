Tchad: Atelier bilan, planification et mise en œuvre du projet d'appui aux districts sanitaires du Batha et du Moyen-Chari

Cet atelier a pour objectif de faire le bilan des activités du 1er semestre de l'an 2, allant du 1er janvier au 31 mai 2024, revoir la planification des activités du 2ème semestre 2024, couvrant la période de juillet au 31 décembre 2024 et élaborer une planification en adéquation avec le programme politique du chef de l'État et le Plan national de développement sanitaire 4ème génération.



Le coordonnateur national du projet d'appui aux districts sanitaires, Dr Jean Bernard Gbangou, a salué la présence des participants, qui témoigne de leur intérêt pour la gouvernance du système de santé.



Le représentant du bureau de la coopération suisse, Djo Narmbaye, a rappelé que le PADS est un projet en cours depuis 2014 et contribue à l'amélioration de la gouvernance du système sanitaire dans les provinces du Batha et du Moyen-Chari. Pour cette dernière phase, la coopération suisse et le ministère de la santé publique ont souhaité une orientation vers un accompagnement au développement de la couverture santé universelle tout en consolidant l'ancrage local du projet.



Ouvrant les assises, le secrétaire général du ministère de la santé publique, Dabsou Guidaoussou, a relevé que les interventions du PADS visent à renforcer les six éléments constitutifs du système de santé selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il s'agit du leadership, de la gouvernance, du financement, des ressources humaines, des prestations de services, des médicaments, des technologies et du système d'information sanitaire.



M. Guidaoussou a précisé que l'objectif de la troisième phase du projet est de contribuer à une meilleure gouvernance du système de santé en vue de la couverture santé universelle, deux préoccupations majeures du gouvernement de la 5ème République.



Il a invité les participants à planifier des activités à fort impact, déjà retenues dans le plan de l'an 2 et qui peuvent être mises en œuvre dans les sept mois restants pour maximiser le bilan à la fin de l'année.



Le coordonnateur du PADS a remis officiellement des outils du système d'information au secrétaire général du ministère de la santé publique. Ces outils permettront d'améliorer la collecte et l'analyse des données sanitaires dans les provinces du Batha et du Moyen-Chari.



Cet atelier est une étape importante dans la mise en œuvre du projet PADS et contribuera à renforcer le système de santé dans les provinces du Batha et du Moyen-Chari.