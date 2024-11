TCHAD

Tchad : Atelier de Renforcement des Capacités à Koundoul

Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Novembre 2024

Du 4 au 8 novembre 2024, un atelier de renforcement des capacités sur le suivi des commandes, la gestion des stocks et la distribution des produits de santé s'est tenu à Koundoul. Cet événement a été organisé avec l'appui technique et financier d'Expertise France et a rassemblé des pharmaciens ainsi que des responsables de gestion d’approvisionnement et de stocks des structures et programmes du ministère de la Santé publique.