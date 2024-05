Tchad : Atelier de formation sur l'apurement et la saisie des données de santé

L'objectif principal de cet atelier est de finaliser le processus de construction des comptes nationaux de santé (CNS) pour les années 2020, 2021 et 2022. Les CNS sont un outil essentiel pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques de santé. Ils permettent de retracer le flux financier dans le domaine de la santé et de fournir des données factuelles pour orienter la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS).



L'atelier s'adresse aux agents de saisie et à l'équipe de coordination responsables de l'apurement, de la saisie, de l'encodage et de la triangulation des données de santé. Les participants sont issus des 23 provinces du Tchad. Il est organisé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du ministère de la santé publique et de la prévention.





Cet atelier est une étape importante dans le processus de construction des CNS au Tchad. Les données collectées lors de l'atelier seront utilisées pour produire des rapports et des analyses qui éclaireront la prise de décision en matière de santé.